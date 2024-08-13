В Черкассах состоится масштабный благотворительный забег.

В сентябре в Черкассах состоится 3-й этап квадромарафона "RUN 4 VICTORY". Первые забеги уже прошли в Тернополе и Виннице, привлекая более 1 000 участников. Цель - собрать 1,5 млн грн для наших защитников.

Мероприятие состоится 15 сентября 2024 года в 9:00, зарегистрироваться для участия можно здесь. До 1 сентября действует скидка на регистрацию для "ранних пташек". Для участников боевых действий, военнослужащих и ветеранов войны забег на любую дистанцию бесплатный.

Предлагаются дистанции, среди которых можно выбрать свою:

200, 400 или 800 м - для самых молодых начинающих участников;

2 км - для новичков, которые пробуют свои силы;

5 км - для любителей, которые ищут новых вызовов;

10 км - для опытных бегунов, готовых к новым челленджам;

21 км - для бывалых бегунов, которые стремятся преодолеть серьезную дистанцию.

Также можно выбрать онлайн-дистанцию без ограничений и пробежать свои километры в другом месте, присоединившись к мероприятию в этот день.

Важно! В соревнованиях "RUN 4 VICTORY" будет доступна инклюзивная трасса с дистанцией 2 км.

По словам директора Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александра Пахолюка, такие мероприятия, особенно во время полномасштабной войны, должны учитывать потребности всех людей, живущих в этой громаде. "Инклюзивные решения в каждом нашем проекте - это не только восстановление, но и изменения в сознании. Они помогают глубже понимать потребности ветеранов и военных, которые получили ранения или пережили ампутацию, а также людей с инвалидностью, которая не связана с войной", - подчеркнул Александр Пахолюк.

Напомним: лига "RUN 4 VICTORY" объединяет людей разного возраста и уровня подготовки и создает не только мотивационные спортивные события для громад, но и поддерживает защитников. Все собранные средства будут переданы на нужды местных воинских частей и ТрО города Черкассы.

Соорганизаторы - международная компания МХП, Благотворительный фонд "МХП-Громаді", спортивное сообщество "Характер" и Центральный Хаб МХП при поддержке Черкасской ОВА, областного и городского совета.

Тернополь и Винница достойно пробежали свои дистанции, теперь эстафета переходит к Черкассам. Присоединяйтесь, чтобы поддержать родной город на "RUN 4 VICTORY"! Больше информации здесь.