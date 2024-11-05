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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белгороде БПЛА попал в жилой дом: возникло возгорание, сообщается о раненых

В Белгороде БПЛА попал в жилой дом: возникло возгорание, сообщается о раненых

Киев  •  УНН

17:30 • 10254 просмотра

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В белгороде БПЛА попал в многоэтажку на Каштановой улице, вызвав пожар. Сообщается об одном пострадавшем с минно-взрывной травмой, хотя некоторые источники указывают на 5 раненых.

В результате попадания беспилотника загорелись квартиры, один человек получил минно-взрывную травму. Утверждается, что службы чрезвычайных ситуаций провели эвакуацию жителей, также в росСМИ возникли предположения, что беспилотник могли запустить из Золочева Харьковской области Украины.

Пишет УНН со ссылкой на "Новая газета Европа" и ТГ-канал губернатора области рф.

Детали

Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. "Дрон врезался в жилой дом на Каштановой улице".

Армия рф ударила "шахедом" по многоэтажке в Харькове, есть пострадавшая5 ноября 2024, 15:14 • 12803 просмотра

Как заявил губернатор города, в результате удара БПЛА пострадал один человек - он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

ТГ-канал Mash - заявил о 5 пострадавших.

Согласно информации официальных лиц рф: пожарные расчеты занимались ликвидацией очагов возгорания; проводилась эвакуация людей.

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Беспилотник могли запустить из Золочева Харьковской области, пишет тот же mash, - потому что, якобы, он находится в 50 километрах от белгорода. Но прилет мог быть совершен с обратной стороны.

"Загорелся дом по адресу Каштанова, 6, удар был сделан со стороны двора. Харьковская область находится в обратной стороне", - говорится в материале novayagazeta.eu.

Напомним,

УНН передавал, что очередную неразорванную российскую ФАБ нашли возле села в Белгородском районе рф.

Новая тактика атак на Киев: как враг запускает дроны и почему это важно3 ноября 2024, 09:12 • 51307 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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