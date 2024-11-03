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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 113544 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 129998 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Новая тактика атак на Киев: как враг запускает дроны и почему это важно

Новая тактика атак на Киев: как враг запускает дроны и почему это важно

Киев  •  УНН

09:12 • 6388 просмотра

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рф атакует Киев БПЛА группами с разных направлений и высот, запуская их волнами с вечера. За ночь ПВО Украины сбила 66 из 96 вражеских дронов, обломки упали в двух районах столицы.

Киев каждую ночь подвергается атакам вражеских беспилотников, которые запускаются волнами, заходя с разных направлений и на разных высотах. Об этом рассказал представитель Киевской КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг атакует столицу каждую ночь. Запускают БПЛА волнами, начиная еще с вечера, они заходят с разных направлений, с разными высотами. Сначала, они заходят группами, а затем разделяются на единицы

- сказал Шаманов.

Он говорит, что сегодня ночью дроны запускались из курской области.

Нападение отражали и зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. Опять же, суммарно тревога длилась пять с половиной часов. Все беспилотники, которые заходили на столицу, были уничтожены, но в результате отражения этой атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Голосеевском районах города

- добавил представитель КГВА.

Напомним,

Сегодня ночью, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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