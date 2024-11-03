Новая тактика атак на Киев: как враг запускает дроны и почему это важно

Киев каждую ночь подвергается атакам вражеских беспилотников, которые запускаются волнами, заходя с разных направлений и на разных высотах. Об этом рассказал представитель Киевской КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг атакует столицу каждую ночь. Запускают БПЛА волнами, начиная еще с вечера, они заходят с разных направлений, с разными высотами. Сначала, они заходят группами, а затем разделяются на единицы

Он говорит, что сегодня ночью дроны запускались из курской области.

Нападение отражали и зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. Опять же, суммарно тревога длилась пять с половиной часов. Все беспилотники, которые заходили на столицу, были уничтожены, но в результате отражения этой атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Голосеевском районах города