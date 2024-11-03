Новая тактика атак на Киев: как враг запускает дроны и почему это важно
Киев • УНН
рф атакует Киев БПЛА группами с разных направлений и высот, запуская их волнами с вечера. За ночь ПВО Украины сбила 66 из 96 вражеских дронов, обломки упали в двух районах столицы.
Киев каждую ночь подвергается атакам вражеских беспилотников, которые запускаются волнами, заходя с разных направлений и на разных высотах. Об этом рассказал представитель Киевской КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг атакует столицу каждую ночь. Запускают БПЛА волнами, начиная еще с вечера, они заходят с разных направлений, с разными высотами. Сначала, они заходят группами, а затем разделяются на единицы
Он говорит, что сегодня ночью дроны запускались из курской области.
Нападение отражали и зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. Опять же, суммарно тревога длилась пять с половиной часов. Все беспилотники, которые заходили на столицу, были уничтожены, но в результате отражения этой атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Голосеевском районах города
Напомним,
Сегодня ночью, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 66 из 96 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф.