В Австрии проходят внеочередные выборы после скандального видео
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня стартовало голосование на внеочередных всеобщих выборах в Австрии, после публикации скандальной видеозаписи в мае, которая привела к краху коалиционного правительства, передаёт УНН со ссылкой на BBC.
Опросы общественного мнения показывают, что консервативная Народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца находится на пути к тому, чтоб набрать наибольшее количество голосов, но ей нужен партнер по коалиции.
Социал-демократы, крайне правая Партия свободы, зеленые и либералы тоже участвуют в гонке.
Ожидается, что переговоры по коалиции будут трудными и могут длиться неделями.
Избирательные участки по всей Австрии открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) и закроются в 17:00.
Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видео, на котором вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Гайнц-Кристиан Штрахе, вероятно, обещал "богатой русской" получение сделок от австрийского правительства в обмен на финансовую поддержку на выборах 2017 года.
Через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.
27 мая Австрийские парламентарии выразили недоверие правительству канцлера Себастьяна Курца.
28 мая президент Австрии Александр Ван эр Беллен отправил в отставку правительство Курца.