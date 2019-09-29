В Австрії проходять позачергові вибори після скандального відео
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні стартувало голосування на позачергових загальних виборах в Австрії, після публікації скандального відеозапису в травні, що привела до краху коаліційного уряду, передає УНН з посиланням на BBC.
Опитування громадської думки показують, що консервативна Народна партія колишнього канцлера Себастьяна Курца знаходиться на шляху до того, щоб набрати найбільшу кількість голосів, але їй потрібен партнер по коаліції.
Соціал-демократи, крайня права Партія свободи, зелені і ліберали теж беруть участь в гонці.
Очікується, що переговори по коаліції будуть важкими і можуть тривати тижнями.
Виборчі дільниці по всій Австрії відкрилися о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) і закриються о 17:00.
Нагадаємо, 17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel опублікували відео, на якому віце-канцлер Австрії, голова ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе, ймовірно, обіцяв "багатій росіянці" отримання угод від австрійського уряду в обмін на фінансову підтримку на виборах 2017 року.
Через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
27 травня Австрійські парламентарі висловили недовіру уряду канцлеру Себастьяну Курцу.
28 травня президент Австрії Олександр Ван ер Беллен відправив у відставку уряд Курца.