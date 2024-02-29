В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС
Киев • УНН
Спикер Национального собрания Армении заявил, что страна должна рассмотреть возможность стать кандидатом в члены ЕС, чтобы обеспечить большую безопасность.
Армения должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер Национального собрания Ален Симонян, пишет "Радио Азатутюн", передает УНН.
Детали
Как отметил Симонян, власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО. Однако стране следует задуматься о возможности получения статуса кандидата для вступления в Европейский союз.
"Мы готовы и собираемся двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", - заявил Симонян.
"Мы не обсуждаем вектор, мы обсуждаем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Республике Армения", - добавил он.
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Впрочем отметил, что не хочет спешить в выводах относительно изменения внешнеполитического вектора страны.
"Я думаю, что нам следует думать в этом направлении, но, опять же, я не хочу спешить, делать шаг, потому что в случае с государством нехорошо делать резкие шаги", указал Симонян.
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