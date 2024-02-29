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В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:29  •  6161 просмотра

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Спикер Национального собрания Армении заявил, что страна должна рассмотреть возможность стать кандидатом в члены ЕС, чтобы обеспечить большую безопасность.

Армения должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер Национального собрания Ален Симонян, пишет  "Радио Азатутюн", передает УНН

Детали 

Как отметил Симонян, власти Армении никогда не обсуждали возможность вступления в НАТО. Однако стране следует задуматься о возможности получения статуса кандидата для вступления в Европейский союз. 

"Мы готовы и собираемся двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", - заявил Симонян.

"Мы не обсуждаем вектор, мы обсуждаем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Республике Армения", - добавил он. 

В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается29 февраля 2024, 13:25 • 14836 просмотров

Впрочем отметил, что не хочет спешить в выводах относительно изменения внешнеполитического вектора страны.

"Я думаю, что нам следует думать в этом направлении, но, опять же, я не хочу спешить, делать шаг, потому что в случае с государством нехорошо делать резкие шаги", указал Симонян. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У Вірменії заговорили про можливість стати кандидатом на вступ до ЄС
Armenia is talking about the possibility of becoming an EU candidate
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В Армении заговорили о возможности стать кандидатом на вступление в ЕС

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