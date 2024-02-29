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У Вірменії заговорили про можливість стати кандидатом на вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 22804 перегляди

Спікер Національних зборів Вірменії заявив, що країна повинна розглянути можливість стати кандидатом в члени ЄС, щоб забезпечити більшу безпеку.

У Вірменії заговорили про можливість стати кандидатом на вступ до ЄС

Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в ЄС, заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, пише  "Радіо Азатутюн", передає УНН

Деталі 

Як зазначив Симонян, влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО. Однак країні слід задуматися про можливість отримання статусу кандидата для вступу до Європейського союзу. 

"Ми готові і збираємося рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - заявив Симонян.

"Ми не обговорюємо вектор, ми обговорюємо, що ми можемо зробити, щоб зменшити небезпеки, які можуть загрожувати Республіці Вірменія", - додав він. 

У Вірменії заявили, що виведення з країни російської військової бази поки не обговорюється29.02.24, 15:25 • 26951 перегляд

Втім зазначив, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора країни.

"Я думаю, що нам слід думати в цьому напрямку, але, знову ж таки, я не хочу поспішати, робити крок, тому що у випадку з державою недобре робити різкі кроки", вказав Симонян. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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