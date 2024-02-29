У Вірменії заговорили про можливість стати кандидатом на вступ до ЄС
Київ • УНН
Спікер Національних зборів Вірменії заявив, що країна повинна розглянути можливість стати кандидатом в члени ЄС, щоб забезпечити більшу безпеку.
Вірменія повинна задуматися про можливість стати кандидатом на членство в ЄС, заявив спікер Національних зборів Ален Симонян, пише "Радіо Азатутюн", передає УНН.
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Як зазначив Симонян, влада Вірменії ніколи не обговорювала можливість вступу до НАТО. Однак країні слід задуматися про можливість отримання статусу кандидата для вступу до Європейського союзу.
"Ми готові і збираємося рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - заявив Симонян.
"Ми не обговорюємо вектор, ми обговорюємо, що ми можемо зробити, щоб зменшити небезпеки, які можуть загрожувати Республіці Вірменія", - додав він.
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Втім зазначив, що не хоче поспішати у висновках щодо зміни зовнішньополітичного вектора країни.
"Я думаю, що нам слід думати в цьому напрямку, але, знову ж таки, я не хочу поспішати, робити крок, тому що у випадку з державою недобре робити різкі кроки", вказав Симонян.