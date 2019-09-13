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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 72318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113216 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105013 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111823 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120377 просмотра

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В аптеке на Донбассе во время обыска обнаружили оружие и незаконную реализацию препаратов

В аптеке на Донбассе во время обыска обнаружили оружие и незаконную реализацию препаратов

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Донецкой области во время санкционированных обысков в одной из аптек найдено оружие и лекарственные препараты, которые продавались незаконно. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.

"В ходе проведенных обысков обнаружено обрез охотничьего ружья 16 калибра, газовый пистолет и газовый револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие, 76 патронов калибра 5.6 мм, 8 патронов травматического действия, вещество зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлено кодеиносодержащих лекарственные препараты, которые незаконным образом реализовывались без рекомендаций врача, денежные средства в сумме 13500 гривен с фискальными чеками и записями, подтверждающие незаконный сбыт указанных препаратов.

"Рассматривается вопрос об объявлении двум фигурантам уголовного дела о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263" Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ", ч. 2 ст. 307" Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение , перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов »и ч. 2 ст. 320" Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров "Уголовного кодекса Украины", - идете я в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрелов.

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