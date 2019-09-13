В аптеке на Донбассе во время обыска обнаружили оружие и незаконную реализацию препаратов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Донецкой области во время санкционированных обысков в одной из аптек найдено оружие и лекарственные препараты, которые продавались незаконно. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.
"В ходе проведенных обысков обнаружено обрез охотничьего ружья 16 калибра, газовый пистолет и газовый револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие, 76 патронов калибра 5.6 мм, 8 патронов травматического действия, вещество зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны", - говорится в сообщении.
Кроме того, выявлено кодеиносодержащих лекарственные препараты, которые незаконным образом реализовывались без рекомендаций врача, денежные средства в сумме 13500 гривен с фискальными чеками и записями, подтверждающие незаконный сбыт указанных препаратов.
"Рассматривается вопрос об объявлении двум фигурантам уголовного дела о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263" Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ", ч. 2 ст. 307" Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение , перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов »и ч. 2 ст. 320" Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров "Уголовного кодекса Украины", - идете я в сообщении.
Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрелов.