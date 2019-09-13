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В аптеці на Донеччині під час обшуку виявили зброю та незаконну реалізацію препаратів

В аптеці на Донеччині під час обшуку виявили зброю та незаконну реалізацію препаратів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Донецькій області під час санкціонованих обшуків в одній з аптек знайдено зброю та лікарські препарати, які продавалися незаконно. Про це передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операції об’єднаних сил.

"В ході проведених обшуків виявлено обріз мисливської рушниці 16 калібру, газовий пістолет та газовий револьвер калібру 9 мм з ознаками переробки під бойову зброю, 76 набоїв калібру 5.6 мм, 8 набоїв травматичної дії, речовину зеленого кольору зі специфічним запахом марихуани", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виявлено кодеїновмісні лікарські препарати, які в незаконний спосіб реалізовувались без рекомендацій лікаря, грошові кошти в сумі 13,5 тисяч гривень разом із фіскальними чеками та записами, що підтверджують незаконний збут вказаних препаратів.

"Розглядається питання щодо оголошення двом фігурантам кримінальної справи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", ч. 2 ст. 307 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" та ч. 2 ст. 320 "Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли.

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