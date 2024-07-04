Киев • УНН
Президент Зеленский объявил о новом мощном соглашении по безопасности для Украины, которое будет гарантировать ее безопасность до вступления в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности, которое уже подготовлено, передает УНН.
"... подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины - сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И неизменно будем укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - сообщил Зеленский.
Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне4 июля 2024, 17:56 • 42546 просмотров
Напомним
Как сообщил Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.