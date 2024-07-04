Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности, которое уже подготовлено, передает УНН.

"... подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины - сильное соглашение, которое действительно поддержит. Поддержит всю нашу архитектуру соглашений по безопасности. И неизменно будем укреплять. И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - сообщил Зеленский.

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Напомним

Как сообщил Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.