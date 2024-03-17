Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Отметив, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Он отметил, что усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Европа способна быть силой, которая не допускает хаоса. Каждое из соглашений по безопасности это доказывает. Спасибо Дании за солидарность с Украиной. Подписанное соглашение по безопасности между нашими государствами дает новые перспективы безопасности. Усиление давления на Россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас,
Детали
Отмечается, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной. Документ закрепляет конкретную международную поддержку обороны и восстановления Украины.
В течение 2024 года Украина получит от Дании помощи на 1,8 млрд евро. Страны сосредоточатся на противовоздушной обороне, морской безопасности, беспилотниках и военно-воздушных силах. В частности, Дания и в дальнейшем будет работать в коалиции F-16: предоставлять истребители, боеприпасы, тренажеры, проводить обучение и помогать обслуживать самолеты. Дания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления территориальной целостности,
Также отмечается, что такое партнерство будет способствовать реформированию и укреплению оборонного потенциала Украины. Также отмечается, что в течение двух лет полномасштабного вторжения поддержка от Дании уже достигла 4,5 млрд евро военной и 411 млн гражданской помощи и до 2028 года правительство Дании предоставит Украине еще более 8 млрд евро.
Напомним
Дания согласилась предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.
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