Усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Он отметил, что усиление давления на россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Европа способна быть силой, которая не допускает хаоса. Каждое из соглашений по безопасности это доказывает. Спасибо Дании за солидарность с Украиной. Подписанное соглашение по безопасности между нашими государствами дает новые перспективы безопасности. Усиление давления на Россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас, - сказал Зеленский.

Детали

Отмечается, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной. Документ закрепляет конкретную международную поддержку обороны и восстановления Украины.

В течение 2024 года Украина получит от Дании помощи на 1,8 млрд евро. Страны сосредоточатся на противовоздушной обороне, морской безопасности, беспилотниках и военно-воздушных силах. В частности, Дания и в дальнейшем будет работать в коалиции F-16: предоставлять истребители, боеприпасы, тренажеры, проводить обучение и помогать обслуживать самолеты. Дания готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления территориальной целостности, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое партнерство будет способствовать реформированию и укреплению оборонного потенциала Украины. Также отмечается, что в течение двух лет полномасштабного вторжения поддержка от Дании уже достигла 4,5 млрд евро военной и 411 млн гражданской помощи и до 2028 года правительство Дании предоставит Украине еще более 8 млрд евро.

Напомним

Дания согласилась предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.