Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран

К месту затопления БДК "цезарь куников", вероятно, направляется плавучий кран. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.

Так, по данным сервиса VesselFinder, сегодня утром в море возле мыса Айя был плавкран "Инженер Подлесный". Возможно, он уже дошел до поселка Кацивели, возле которого был уничтожен большой десантный корабль.

рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.