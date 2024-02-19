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Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран

Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:50  •  13440 просмотра

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Плавучий кран, вероятно, направляется к месту, где у берегов Крыма затонул российский десантный корабль "цезарь куников", чтобы убрать его обломки.

К месту затопления БДК "цезарь куников", вероятно, направляется плавучий кран. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.

Так, по данным сервиса VesselFinder, сегодня утром в море возле мыса Айя был плавкран "Инженер Подлесный". Возможно, он уже дошел до поселка Кацивели, возле которого был уничтожен большой десантный корабль.

рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка18 февраля 2024, 13:14 • 33857 просмотров

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Знищення російського "цезаря кунікова": до місця затоплення корабля, ймовірно, прямує плавучий кран
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