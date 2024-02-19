Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран
Киев • УНН
Плавучий кран, вероятно, направляется к месту, где у берегов Крыма затонул российский десантный корабль "цезарь куников", чтобы убрать его обломки.
К месту затопления БДК "цезарь куников", вероятно, направляется плавучий кран. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.
Так, по данным сервиса VesselFinder, сегодня утром в море возле мыса Айя был плавкран "Инженер Подлесный". Возможно, он уже дошел до поселка Кацивели, возле которого был уничтожен большой десантный корабль.
рф могла снять с должности командующего черноморского флота после уничтожения "цезаря куникова" - британская разведка18 февраля 2024, 13:14 • 33857 просмотров
Дополнение
Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.
После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь куников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.
Уничтожение российского "цезаря куникова": к месту затопления корабля, вероятно, направляется плавучий кран
Плавучий кран, вероятно, направляется к месту, где у берегов Крыма затонул российский десантный корабль "цезарь куников", чтобы убрать его обломки.
ЕС начал расследование в отношении TikTok в связи с вероятными нарушениями правил защиты несовершеннолетних
ЕС начинает расследование в отношении TikTok в связи с возможными нарушениями правил защиты детей и вредного контента в соответствии с Законом о цифровых услугах.
Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА
Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.
Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ
По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.
Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля
Вице-премьер-министр Кубраков выразил обеспокоенность, что блокада на границе с Польшей может еще больше обостриться, и выразил надежду, что польское правительство решит этот вопрос.
Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах
Очереди на пограничных переходах со Словакией и Венгрией растут, поскольку водители ищут альтернативы на фоне блокирования польскими фермерами польской границы.
Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ
Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.
Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин
Некоторые подразделения третьей штурмовой бригады в Авдеевке попали в окружение, но смогли вырваться. На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного бойца.
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие
В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.
Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов
Polymetal International соглашается продать свои российские активы за $3,7 млрд компании Mangazeya Plus.