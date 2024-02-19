Знищення російського "цезаря кунікова": до місця затоплення корабля, ймовірно, прямує плавучий кран

До місця затоплення БДК "цезар куніков", ймовірно, прямує плавучий кран. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", передає УНН.

Так, за даними сервісу VesselFinder, сьогодні вранці в морі біля мису Айя був плавкран "Інженер Підлісний". Можливо, він уже дійшов до селища Кацівелі, біля якого було знищено великий десантний корабель.

рф могла зняти з посади командувача чорноморського флоту після знищення "цезаря кунікова" - британська розвідка

Доповнення

Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.

Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар куніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.