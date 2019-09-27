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Украина и Мальта подписали меморандумы в сфере социальной политики и защиты прав детей

Киев • УНН

 • 10184 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с мальтийским коллегой Кармело Абела, на которой министрами были подписаны несколько документов, касающихся сферы социальной защиты между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Украина и Мальта подписали меморандумы в сфере социальной политики и защиты прав детей

“В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко и Министр иностранных дел и развития торговли Республики Мальта Кармело Абела подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством социальной политики Украины и Министерством семьи, прав детей и социальной солидарности Республики Мальта по сотрудничества в сфере социальной политики, а также Меморандум о взаимопонимании между Министерством социальной политики Украины и Министерством семьи, прав детей и социальной солидарно те Республики Мальта о сотрудничестве в сфере защиты прав детей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанные документы будут способствовать развитию сотрудничества между двумя государствами в гуманитарной сфере.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам украинского-мальтийских отношений.

Напомним, главы МИД Украины и Венгрии договорились о контакте на высшем уровне.

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