Україна та Мальта підписали меморандуми у сфері соціальної політики та захисту прав дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів зустріч з мальтійським колегою Кармело Абела, на якій міністрами були підписані декілька документів, що стосуються сфери соціального захисту між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр МЗС України.
"У рамках 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністр закордонних справ країни Вадим Пристайко та Міністр закордонних справ та розвитку торгівлі Республіки Мальта Кармело Абела підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Міністерством сім’ї, прав дітей та соціальної солідарності Республіки Мальта щодо співробітництва у сфері соціальної політики, а також Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Міністерством сім’ї, прав дітей та соціальної солідарності Республіки Мальта щодо співробітництва у сфері захисту прав дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підписані документи сприятимуть розвитку співробітництва між двома державами у гуманітарній сфері.
У ході зустрічі також відбувся обмін думками щодо актуальних питань українсько-мальтійських відносин.
Нагадаємо, глави МЗС України та Угорщини домовились про контакт на найвищому рівні.