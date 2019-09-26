Глави МЗС України та Угорщини домовились про контакт на найвищому рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів зустріч з угорським колегою Петером Сійярто під час якої вони домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Про це Пристайко написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив будівництво газопроводу “Північний потік-2” із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.