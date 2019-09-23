Кулеба про переговори з Угорщиною: треба діяти обережно і конфіденційно
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна аналізує ситуацію, яка виникла у відносинах з Угорщиною, зокрема, щодо співпраці України та НАТО. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у Києві журналістам, передає кореспондент УНН.
Так, зі слів Кулеби, питання щодо поступок України і Угорщини, зокрема, заради відновлення засідань Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, це "предмет переговорного процесу".
Віце-прем’єр заперечив водночас, що переговори з цього приводу з угорською стороною наразі ведуться.
"Зараз ми працюємо, аналізуємо ситуацію, тобто як ми тут опинились і що ми можемо зробити зі свого боку, що можуть зробити угорські партнери. Це має бути дуже конфіденційний, довірливий процес, тому що у кожної зі сторін – і у нас, і у угорців, ставки підняті дуже високо, тому треба діяти обережно і конфіденційно", - додав він.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що прагне повернути до кола друзів України найближчих західних сусідів – Угорщину, Польщу і Румунію.