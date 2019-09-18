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МЗС має повернути Угорщину, Польщу та Румунію до кола друзів України - міністр

МЗС має повернути Угорщину, Польщу та Румунію до кола друзів України - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ має повернути до кола друзів України найближчих західних сусідів – Угорщину, Польщу і Румунію. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного засідання парламентського комітету з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо відновити навколо себе, повернути наших друзів до нашого кордону, до того розуміння, що, можливо, вони не зовсім усвідомили, що українська нація зростає, що вони пропустили той момент, коли українська нація ставала на ноги, можливо, ми десь пішли занадто швидко, занадто далеко, і нам треба сісти і спокійно розібратись, що дозволить нам знайти спільну мову, не відкидаючи наших спільних інтересів, наших національних інтересів", - зазначив Пристайко.

При цьому він додав, що йдеться про найближчих сусідів України на західному кордоні – Угорщину, Польщу, Румунію.

Окрім того, за його словами, економічні інтереси України направлені також на ринки Індії, Китаю, країн "Великої двадцятки".

Нагадаємо, очільник МЗС України Вадим Пристайко розповів, що Президент України Володимир Зеленський хоче досягти прогресу у нормандському форматі протягом півроку.

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