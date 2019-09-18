МИД должен вернуть Венгрию, Польшу и Румынию в круг друзей Украины - министр

"Мы должны возобновить вокруг себя, вернуть наших друзей к нашей границе, к тому пониманию, что, возможно, они не совсем осознали, что украинская нация растет, что они пропустили тот момент, когда украинская нация становилась на ноги, возможно, мы где-то пошли слишком быстро, слишком далеко, и нам надо сесть и спокойно разобраться, что позволит нам найти общий язык, не отвергая общих интересов, наших национальных интересов", - отметил Пристайко.

При этом он добавил, что речь идет о ближайших соседях Украины на западной границе - Венгрии, Польше, Румынии.

Кроме того, по его словам, экономические интересы Украины направлены также на рынки Индии, Китая, стран "Большой двадцатки".

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь прогресса в нормандском формате в течение полугода.