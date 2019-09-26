Главы МИД Украины и Венгрии договорились о контакте на высшем уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр иностранных дел Вадим Пристайко провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто во время которой они договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Об этом Пристайко написал в своем Twitter, передает УНН.
"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - говорится в сообщении.
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Напомним, на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.