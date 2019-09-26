Главы МИД Украины и Венгрии договорились о контакте на высшем уровне

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба о переговорах с Венгрией: надо действовать осторожно и конфиденциально

Напомним, на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.