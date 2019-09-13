Украина нарастила экспорт товаров на 7%, импорт - на 8,5%

По данным Госстата, в январе-июле 2019-го экспорт товаров составил 28,748 млрд долл. США, что на 7% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года, импорт - 33,684 млрд долл., или на 8,5% больше.

Отрицательное сальдо достигло 4,936 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2018-го - 0,87).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира.

Наибольшие экспортные рынки Украины - это Египет, Индия, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, РФ и Турция.

Крупнейшие рынки импорта Украины находятся в Беларуси, Италии, Китае, Германии, Польши, РФ, США и Турции.

Напомним, Украина в новом сезоне экспортировала уже 10 млн тонн зерна.