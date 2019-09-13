Україна наростила експорт товарів на 7%, імпорт - на 8,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Протягом перших семи місяців Україна експортувала на 7% більше товарів, ніж за відповідний період минулого року. У той же час, обсяг імпорту за цей же період збільшився на 8,5%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, у січні-липні 2019 року експорт товарів становив 28,748 млрд дол. США, що на 7% більше порівняно із січнем-липнем 2018 року, імпорт – 33,684 млрд дол., або на 8,5% більше.
Негативне сальдо сягнуло 4,936 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у січні-липні 2018 року – 0,87).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу.
Найбільші експортні ринки України – це Єгипет, Індія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, Польща, РФ і Туреччина.
Найбільші ринки імпорту України перебувають в Білорусі, Італії, Китаї, Німеччині, Польщі, РФ, США і Туреччині.
Нагадаємо, Україна у новому сезоні експортувала уже 10 млн тонн зерна.