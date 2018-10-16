Украина и НАТО договариваются об усилении сотрудничества в отношении безопасности военных складов

"Мы уже можем использовать существующие возможности. Это и советы НАТО по дизайну, о том, каким образом мы должны строить эти хранилища. И по процедуре их мониторинга, что очень важно. Это и относительно соответствующего оборудования, в котором мы нуждаемся", - пояснил Климкин.



Министр отметил, что Альянс не будет строить в Украине хранилищ, но готов последовательно в этом помогать, потому что Киев договаривается о более широкую программу сотрудничества в этой сфере.



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"После предыдущих трагических событий мы уже говорили с НАТО, и сейчас мы договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и по динамике программе сотрудничества", - сказал он.



Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.



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Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.