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Украинцы на "Фронтере" присоединились к культурному флешмобу #нечитані_вірші от Фонда "МХП-Громаді"

Киев • УНН

 • 396 просмотра

2-3 августа в Луцке состоялся V Международный литературный фестиваль "Фронтера", который собрал авторов, переводчиков и журналистов из разных стран. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и "МХП-Баффало" присоединились к партнерству.

Украинцы на "Фронтере" присоединились к культурному флешмобу #нечитані_вірші от Фонда "МХП-Громаді"

2-3 августа в Луцке состоялся V Международный литературный фестиваль "Фронтера" - масштабное событие, собравшее авторов, переводчиков и журналистов из Украины, Испании, Португалии, Польши, Франции и других стран, а также представителей ответственного бизнеса, чтобы вместе говорить об опыте войны, общности и будущем культуры. В фокусе фестиваля - диалог, идентичность, новая культурная этика.

В этом году к партнерству впервые присоединились Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и "МХП-Баффало" Западного Хаба, который работает в Волынском регионе.

"Для компании МХП поддержка культуры - это способ быть частью общественных изменений. Мы создаем среду, где бизнес и общество взаимодействуют на новом уровне", - подчеркнул Руслан Пашьян, директор "МХП-Баффало".

В панельной дискуссии "Идентичность / бизнес / культура" также принял участие директор БФ "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, который говорил о роли ответственного бизнеса в поддержке культуры. Он поделился опытом системной поддержки культуры международной компанией МХП, в частности издательских инициатив, музеев, образовательных и художественных проектов в громадах.

"Когда враг пытается уничтожить нашу идентичность, культура становится инструментом, который помогает украинцам познавать себя, свою историю, держаться и бороться. Именно поэтому мы инвестируем в книги и художественные инициативы", - подчеркнул директор БФ "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Также Фонд "МХП-Громаді" представил на фестивале культурно-социальный проект "Нечитані вірші". В центре инициативы - поэзия авторов Расстрелянного Возрождения, чей голос был уничтожен советской цензурой. Современные украинцы возвращают им право быть услышанными.

На "Фронтере" каждый желающий смог присоединиться к флешмобу прямо на стенде: выбрать стихотворение, записать видео, опубликовать пост и передать эстафету дальше. Это еще один способ внести вклад в восстановление справедливости к нашим поэтам и поэтессам.

Кроме того, посетителям представили уникальные книги, изданные при поддержке БФ "МХП-Громаді":

  • «Поддубный. Непрощенная любовь к Украине» Валентины Собчук и Сергея Смаглюка;
    • «Фронтовой кобзарь» Сергея Пущенко;
      • сборник Василия Симоненко «Молитва»;
        • «Грайлик» и «Школа ритма» Марии Пилипчак;
          • «Почему папа не дома» Алины Отземко;
            • «Старосветская кухня»;
              • Спецвыпуск журнала «Локальные истории» (биография Василия Стуса).

                За более чем 10 лет Фонд помог издать десятки украинских книг: от детских изданий до важных научно-популярных и биографических. Эти издания - пример культурных инициатив, направленных на сохранение исторической памяти и национальной самосознания. За донат каждый желающий мог приобрести любую из представленных книг.

                В течение двух дней фестиваля 112 участников присоединились к проекту, читая стихи в специально созданной интерактивной зоне. В рамках акции было собрано более 25 000 грн, которые передадут на нужды 100-й отдельной механизированной бригады.

                Лилия Подоляк

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