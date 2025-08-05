Українці на "Фронтері" долучилися до культурного флешмобу #нечитані_вірші від Фонду "МХП-Громаді"

2-3 серпня у Луцьку відбувся V Міжнародний літературний фестиваль "Фронтера" - масштабна подія, що зібрала авторів, перекладачів та журналістів з України, Іспанії, Португалії, Польщі, Франції та інших країн, а також представників відповідального бізнесу, щоб разом говорити про досвід війни, спільність і майбутнє культури. У фокусі фестивалю - діалог, ідентичність, нова культурна етика.

Цього року до партнерства вперше долучилися Благодійний фонд "МХП-Громаді" та "МХП-Баффало" Західного Хабу, яке працює у Волинському регіоні.

"Для компанії МХП підтримка культури - це спосіб бути частиною суспільних змін. Ми створюємо середовище, де бізнес і громада взаємодіють на новому рівні", - підкреслив Руслан Паш’ян, директор "МХП-Баффало".

У панельній дискусії "Ідентичність / бізнес / культура" також взяв участь директор БФ "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк, який говорив про роль відповідального бізнесу у підтримці культури. Він поділився досвідом системної підтримки культури міжнародною компанією МХП, зокрема видавничих ініціатив, музеїв, освітніх та мистецьких проєктів у громадах.

"Коли ворог намагається знищити нашу ідентичність, культура стає інструментом, який допомагає українцям пізнавати себе, свою історію, триматися і боротися. Саме тому ми інвестуємо у книги та мистецькі ініціативи", - наголосив директор БФ "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Також Фонд "МХП‑Громаді" представив на фестивалі культурно-соціальний проєкт "Нечитані вірші". У центрі ініціативи - поезія авторів Розстріляного Відродження, чий голос був знищений радянською цензурою. Сучасні українці повертають їм право бути почутими.

На "Фронтері" кожен охочий зміг долучитись до флешмобу просто на стенді: обрати вірш, записати відео, опублікувати пост і передати естафету далі. Це ще один спосіб зробити внесок у відновлення справедливості до наших поетів і поетес.

Окрім того відвідувачам представили унікальні книги, видані за підтримки БФ "МХП-Громаді":

«Піддубний. Непрощена любов до України» Валентини Собчук та Сергія Смаглюка;

«Фронтовий кобзар» Сергія Пущенка;

збірка Василя Симоненка «Молитва»;

«Грайлик» та «Школа ритму» Марії Пилипчак;

«Чому тато не вдома» Аліни Отземко;

«Старосвітська кухня»;

Спецвипуск журналу «Локальні історії» (біографія Василя Стуса).

За понад 10 років Фонд допоміг видати десятки українських книжок: від дитячих видань до важливих науково-популярних та біографічних. Ці видання - приклад культурних ініціатив, спрямованих на збереження історичної пам’яті та національної самосвідомості. За донат кожен охочий міг придбати будь-яку із представлених книг.

Протягом двох днів фестивалю 112 учасників долучилися до проєкту, читаючи вірші у спеціально створеній інтерактивній зоні. У межах акції було зібрано понад 25 000 грн, які передадуть на потреби 100-ї окремої механізованої бригади.