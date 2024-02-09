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Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 18:01  •  8970 просмотра

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Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

Один из самых ожидаемых матчей сборной Украины по футболу состоится уже 26 марта во Вроцлаве, и может стать путевкой команды в финальную часть Евро-2024. Официальный криптопартнер команды, криптовалютная биржа WhiteBIT, вместе со сборной запускают выбор официального слогана матча среди предложенных болельщиками, передает УНН.

Болельщики сборной Украины по футболу имеют шанс принять участие в создании официального слогана к решающему матчу, который может вывести сборную в финальную часть Евро-2024. Лозунг автора-победителя будет транслироваться на экранах стадиона во Вроцлаве и использоваться в промокампании к матчу, которую увидят миллионы людей в соцсетях и на просторах интернета. Выбирать самый креативный лозунг среди предложенных будут сами болельщики путем голосования. Детали можно найти по ссылке. Создание официального лозунга поддержки перед таким важным матчем не только дает возможность болельщикам почувствовать себя частью матча, но и объединяет украинцев независимо от их местонахождения.

Также благодаря партнерству сборной Украины с криптобиржей WhiteBIT желающие увидеть матч вживую смогут уже традиционно приобрести билеты за криптовалюту раньше официального старта продаж. Об этом будет сообщено в ближайшее время. Такая возможность уже была реализована в 2023 году на матчах сборной против команд Англии, Мальты и Италии.

WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT - массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире

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Ukrainians have a unique opportunity to create an official slogan for the Ukrainian national football team
Новости по теме

Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

Новости Бизнеса •   •  8970 просмотра
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.

Война •   •  13724 просмотра
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.

Общество •   •  14391 просмотра
Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

Польский Сейм проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года, что позволит около 950 000 украинцев, приехавших в Польшу из-за войны, сохранить доступ к рынку труда, бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам.

Общество •   •  13881 просмотра
Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Новости Мира •   •  10545 просмотра
В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.

Политика •   •  13745 просмотра
ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников

Трое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по цеху сельскохозяйственной компании в Сумской области Украины.

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Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников

россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

российские войска нанесли авиационный удар по Бериславу в Херсонской области. В результате обстрела пострадала 60-летняя женщина, также враг повредил объект критической инфраструктуры.

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россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.

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Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону