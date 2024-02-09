Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу
Киев • УНН
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
Один из самых ожидаемых матчей сборной Украины по футболу состоится уже 26 марта во Вроцлаве, и может стать путевкой команды в финальную часть Евро-2024. Официальный криптопартнер команды, криптовалютная биржа WhiteBIT, вместе со сборной запускают выбор официального слогана матча среди предложенных болельщиками, передает УНН.
Болельщики сборной Украины по футболу имеют шанс принять участие в создании официального слогана к решающему матчу, который может вывести сборную в финальную часть Евро-2024. Лозунг автора-победителя будет транслироваться на экранах стадиона во Вроцлаве и использоваться в промокампании к матчу, которую увидят миллионы людей в соцсетях и на просторах интернета. Выбирать самый креативный лозунг среди предложенных будут сами болельщики путем голосования. Детали можно найти по ссылке. Создание официального лозунга поддержки перед таким важным матчем не только дает возможность болельщикам почувствовать себя частью матча, но и объединяет украинцев независимо от их местонахождения.
Также благодаря партнерству сборной Украины с криптобиржей WhiteBIT желающие увидеть матч вживую смогут уже традиционно приобрести билеты за криптовалюту раньше официального старта продаж. Об этом будет сообщено в ближайшее время. Такая возможность уже была реализована в 2023 году на матчах сборной против команд Англии, Мальты и Италии.
WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT - массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу
Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.
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