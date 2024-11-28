Украинцев завтра снова ждут отключения "света": сколько очередей и когда будут выключать
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений света на 29 ноября с разным количеством очередей в течение суток. Причина-повреждение энергообъектов во время ракетной атаки 28 ноября.
Завтра, 29 ноября, украинцев снова ждут отключения света. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут выключать, передает УНН.
Для бытовых потребителей:
00:00 – 06:00 - одна очередь отключений
06: 00 — 14:00 - две очереди отключений
14:00 – 18:00 - три очереди отключений
18:00 – 22:00 - две очереди отключений
22:00 – 24:00 - одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.
"Причина временного усиления ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
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