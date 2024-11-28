Украинцев завтра снова ждут отключения "света": сколько очередей и когда будут выключать

Завтра, 29 ноября, украинцев снова ждут отключения света. В Укрэнерго рассказали, сколько очередей и когда будут выключать, передает УНН.

Для бытовых потребителей:

00:00 – 06:00 - одна очередь отключений

06: 00 — 14:00 - две очереди отключений

14:00 – 18:00 - три очереди отключений

18:00 – 22:00 - две очереди отключений

22:00 – 24:00 - одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.

"Причина временного усиления ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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