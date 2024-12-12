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Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара в рамках проекта "Огонек детства"

Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара в рамках проекта "Огонек детства"

Киев  •  УНН

 • 2887 просмотра

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Украинские дети получили подарки от Фонда Вадима Столара в рамках проекта "Огонек детства".

Дети из пяти украинских городов получили 5000 подарков от Фонда Вадима Столара в рамках проекта "Огонек детства". Также волонтеры устроили для малышей настоящий праздник.

"Огонек детства" - праздничный проект Фонда, основанный в декабре 2022 года. Его цель - поддержать детей и создать для них новогоднее настроение, даже несмотря на постоянные обстрелы и затяжные блэкауты. На этот раз команда Фонда посетила Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев и Одессу. Из соображений безопасности локации для события выбирались вблизи обустроенных укрытий.

"Наш праздничный проект "Огонек детства" - не только о сладких подарках, которые мы самостоятельно закупаем, упаковываем и развозим в разные города Украины. Во время встреч с детьми мы также устраиваем маленький праздник с участием аниматоров, игры на свежем воздухе, теплое общение с малышами, что создает для них настоящую атмосферу Рождества и Нового года", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Подарки к праздникам получили дети из семей, которым помогает Фонд Вадима Столара: дети погибших защитников, пленных и пропавших без вести военных, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

"Украинские дети, как и все дети в мире, должны расти и радоваться жизни в мирной и безопасной стране. И пока наши защитники делают все возможное для этого на фронте, мы вместе с командой Фонда стараемся добавить позитива в жизнь маленьких украинцев. Видеть счастливых малышей - бесценно", - сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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