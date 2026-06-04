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Украинка Левченко выиграла второе золото в сезоне на турнире в Финляндии

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Юлия Левченко победила на турнире Paavo Nurmi Games в Финляндии с результатом 1,97 м. Это вторая победа украинки в сезоне после успеха в Китае.

Украинка Левченко выиграла второе золото в сезоне на турнире в Финляндии

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко одержала победу на турнире в Финляндии, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Украинская легкоатлетка выиграла соревнования золотого уровня Мирового континентального тура - Paavo Nurmi Games, которые состоялись в городе Турку (Финляндия)", - указали в НОК.

Для победы Левченко хватило результата 1,97 м. Она единственная в секторе справилась с этой планкой (с третьей попытки). Однако украинка не остановилась на достигнутом: она штурмовала отметку 2,00 м, а финальную попытку перенесла на высоту потенциального личного рекорда - 2,03 м, однако планка не устояла.

Отмечается, что Левченко вышла в сектор всего через несколько дней после этапа в Рабате, где она испытывала проблемы со здоровьем.

В целом это уже вторая победа легкоатлетки в летнем сезоне-2026 - ранее она стала первой на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне.

Украинки Левченко и Геращенко взяли золото и серебро на Бриллиантовой лиге23.05.26, 18:19 • 5775 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Золото
Финляндия