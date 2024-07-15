Украине недостаточно помогают для победы, а только для того, чтобы держаться. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Достаточно ли нам помогают? Достаточно для чего? Достаточно для победы? Не достаточно. Мы победили бы и потерь было бы меньше. Достаточно держаться? Да. На сегодня считаю, что да. Мы будем видеть окончание войны так, как должно быть справедливо. А здесь зависит не только от нас. Эта справедливость держится не только на людях и нашем желании, а еще на финансах, на оружии, на политической поддержке, на единстве в ЕС, НАТО в мире, - заявил Зеленский.

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Дополнение

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не снимали ограничений на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

Политика НАТО остается неизменной - Альянс не станут частью конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг отвечая на вопрос о возможности Польши сбивать вражеские ракеты над Украиной.