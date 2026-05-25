Украина запускает ресурс для разоблачения вербовки иностранцев на войну за россию – Коордштаб

$44.260.0351.330.03
ukenru
Эксклюзив
15:14 • 86 просмотра
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Эксклюзив
14:07 • 3886 просмотра
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
Эксклюзив
13:55 • 12377 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
10:09 • 13416 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
09:51 • 33921 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
25 мая, 08:48 • 19685 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 34481 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 62715 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 46707 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 45655 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6.8м/с
29%
752мм
Популярные новости
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 30197 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 35097 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 26189 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 12328 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 11908 просмотра
публикации
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
13:55 • 12360 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 12014 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 12423 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 26324 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Эксклюзив
09:51 • 33911 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Блогеры
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Харьковская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 30302 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 35845 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 36436 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 35034 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 42166 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Ракетная система С-300

Украина запускает ресурс для разоблачения вербовки иностранцев на войну за россию – Коордштаб

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Координационный штаб и МИД запустили сайт для разоблачения вербовки иностранцев рф. Уже установлены личности более 28 тысяч иностранных наемников врага.

Украина запускает ресурс для разоблачения вербовки иностранцев на войну за россию – Коордштаб

Координационный штаб совместно с Министерством иностранных дел Украины запускают информационный ресурс stoprussianrecruiters.org для разоблачения российской системы вербовки иностранцев на войну против Украины. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Отмечается, что новый ресурс будет содержать информацию о схемах и масштабах вербовки, географии деятельности российских вербовщиков, а также о лицах, работающих в интересах рф в разных странах мира.

рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД22.05.26, 14:57 • 3346 просмотров

В Координационном штабе сообщили, что россия все активнее привлекает к войне граждан других государств, в частности трудовых мигрантов, безработных и представителей социально уязвимых групп населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

"Для этого используются обман, психологическое давление и финансовые манипуляции", – говорится в сообщении.

россия массово вербует иностранцев в армию через шантаж и блокировку счетов - АТЕШ20.05.26, 07:15 • 15476 просмотров

В рамках проекта "Хочу жить" уже установлены личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракт с вс рф. По данным штаба, по меньшей мере 5149 из них погибли.

"Этот ресурс создан для того, чтобы предупредить потенциальных жертв российской вербовочной системы, привлечь внимание международного сообщества и способствовать привлечению к ответственности лиц, которые отправляют людей умирать в войне за интересы кремля", – подчеркнули в Координационном штабе.

Спецслужбы рф вербуют украинских детей через онлайн-игры и квесты. Используют платформы Roblox, Arma 3 и Discord17.04.26, 21:40 • 4467 просмотров

Также сообщается, что в украинском плену находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира.

Для семей пропавших военных запустили сервис с данными о мошенниках21.05.26, 10:07 • 2986 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Украина