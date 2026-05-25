Украина запускает ресурс для разоблачения вербовки иностранцев на войну за россию – Коордштаб
Киев • УНН
Координационный штаб и МИД запустили сайт для разоблачения вербовки иностранцев рф. Уже установлены личности более 28 тысяч иностранных наемников врага.
Координационный штаб совместно с Министерством иностранных дел Украины запускают информационный ресурс stoprussianrecruiters.org для разоблачения российской системы вербовки иностранцев на войну против Украины. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
Отмечается, что новый ресурс будет содержать информацию о схемах и масштабах вербовки, географии деятельности российских вербовщиков, а также о лицах, работающих в интересах рф в разных странах мира.
рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД22.05.26, 14:57 • 3346 просмотров
В Координационном штабе сообщили, что россия все активнее привлекает к войне граждан других государств, в частности трудовых мигрантов, безработных и представителей социально уязвимых групп населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки.
"Для этого используются обман, психологическое давление и финансовые манипуляции", – говорится в сообщении.
россия массово вербует иностранцев в армию через шантаж и блокировку счетов - АТЕШ20.05.26, 07:15 • 15476 просмотров
В рамках проекта "Хочу жить" уже установлены личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракт с вс рф. По данным штаба, по меньшей мере 5149 из них погибли.
"Этот ресурс создан для того, чтобы предупредить потенциальных жертв российской вербовочной системы, привлечь внимание международного сообщества и способствовать привлечению к ответственности лиц, которые отправляют людей умирать в войне за интересы кремля", – подчеркнули в Координационном штабе.
Спецслужбы рф вербуют украинских детей через онлайн-игры и квесты. Используют платформы Roblox, Arma 3 и Discord17.04.26, 21:40 • 4467 просмотров
Также сообщается, что в украинском плену находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира.
Для семей пропавших военных запустили сервис с данными о мошенниках21.05.26, 10:07 • 2986 просмотров