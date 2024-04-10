Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации имущества крымского митрополита Лазаря - Швеца Ростислава Филипповича. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Детали

ВАКС взыскал в доход государства активы Швеца - квартиру в Симферополе и четыре транспортных средства.

Отмечается, что священнослужитель и архиерей Русской православной церкви Ростислав Швец возглавлял Крымскую митрополию с 1992 года до октября 2023-го.

С начала войны в 2014 году он поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и российскую оккупацию. Он получил российское гражданство.

Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб

Напомним

Главу Сумской епархии УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной вражды из-за оскорблений верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях.