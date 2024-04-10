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Украина заочно конфисковала имущество крымского митрополита УПЦ (МП) Лазаря
Высший антикоррупционный суд конфисковал в доход государства имущество пророссийского митрополита Швеца Ростислава Филипповича, который поддержал вооруженную агрессию России против Украины.
Парламент Швейцарии утвердил присоединение к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"
Швейцария одобрила присоединение к европейскому совместному проекту противовоздушной обороны "Небесный щит" с целью лучшей координации закупок, подготовки и логистики наземных систем ПВО с европейскими партнерами.
Компенсация за трудоустройство переселенцев через Дію: как получить средства по новым условиям
Работодатели, которые взяли на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во время войны, могут получить ежемесячную компенсацию от государства в размере 8 000 гривен за каждого нового работника-переселенца сроком до 3 месяцев, или 6 месяцев для ВПЛ с инвалидностью, через портал "Дія".
Правительство планирует разработать регламент пребывания предприятий в государственной собственности
Украинское правительство разрабатывает политику государственной собственности, чтобы определить, какие предприятия должны остаться в государственной собственности, а какие должны быть приватизированы, в соответствии с Законом "О повышении эффективности корпоративного управления".
Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении
Городской голова и секретарь городского совета в Днепропетровской области были задержаны за вымогательство взятки в размере $30 000 от предпринимателя за разрешение на строительство общежития для переселенцев.
В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"
Российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Туле для защиты местной нефтебазы, были обнаружены украинскими партизанами.
Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности
Президент Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, обсудив лидерство Литвы в разминировании, сотрудничество в оборонной промышленности, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку со стороны страны.
Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета
Депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали за то, что он с октября 2022 по март 2023 года фотографировал позиции украинских военных и передавал их "кураторам" из ФСБ России.
Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении
22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ
Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.