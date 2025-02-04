Украина якобы предлагала россии сохранить транзит газа в обмен на возвращение ЗАЭС - эксперт по энергетическим вопросам

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова и эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко заявил, что по информации экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурза Украина якобы хотела сохранить транзит российского газа в обмен на возвращение ЗАЭС, пишет УНН.

По информации экс премьер-министра Молдовы Иона Стурза, украинское правительство вело переговоры о сохранении транзита российского газа по территории Украины в обмен на возвращение ЗАЭС и прекращение обстрелов энергоинфраструктуры, но рф отказалась от этого варианта. Я эту идею продвигал с мая 2024 г. в СМИ - заявил Омельченко.

Напомним

Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, завершив десятилетие энергетической зависимости. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Европе: часть стран поддержала решение, ссылаясь на необходимость уменьшения влияния России, тогда как другие, в частности Словакия, выразили обеспокоенность относительно возможных последствий для энергоснабжения.