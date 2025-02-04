Україна нібито пропонувала росії зберегти транзит газу в обмін на повернення ЗАЕС - експерт з енергетичних питань

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова та експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко заявив, що за інформацією експрем'єр-міністра Молдови Іона Стурза Україна нібито хотіла зберегти транзит російського газу в обмін на повернення ЗАЕС, пише УНН.

За інформацією екс прем'єр-міністра Молдови Іона Стурза, український уряд проводив перемовини про збереження транзиту російського газу територією України в обмін на повернення ЗАЕС та припинення обстрілів енергоінфраструктури, але рф відмовилася від цього варіанту. Я цю ідею просував із травня 2024 р. у ЗМІ - заявив Омельченко.

Нагадаємо

Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності. Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання.