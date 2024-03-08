Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций

Мы требуем от россии немедленного выполнения требований резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, а в случае отказа - будем настаивать на усилении санкций. Такую позицию озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя принятую 7 марта резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ о срочном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины, передает УНН.

"Резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента", - отметил глава Минэнерго.

Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Украина впервые стала членом Совета управляющих МАГАТЭ после 13-летнего перерыва, и принятие предложенной нашей делегацией резолюции является важным достижением.

"У нас есть два года, когда мы будем представлены в Совете управляющих. В этом органе - 35 стран, он формирует ключевые направления в деятельности МАГАТЭ. С учетом того, что россияне натворили с ядерной энергетикой в Украине, очень важно, что наш голос будет непосредственно присутствовать. Голосование показало, что весь цивилизованный мир - с нами", - отметил Герман Галущенко.

Ранее

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, которая требует срочного возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.