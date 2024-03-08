Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций
Киев • УНН
По словам Галущенко, резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента.
Мы требуем от россии немедленного выполнения требований резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, а в случае отказа - будем настаивать на усилении санкций. Такую позицию озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя принятую 7 марта резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ о срочном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины, передает УНН.
"Резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента", - отметил глава Минэнерго.
Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины7 марта 2024, 21:56 • 25670 просмотров
Украина впервые стала членом Совета управляющих МАГАТЭ после 13-летнего перерыва, и принятие предложенной нашей делегацией резолюции является важным достижением.
"У нас есть два года, когда мы будем представлены в Совете управляющих. В этом органе - 35 стран, он формирует ключевые направления в деятельности МАГАТЭ. С учетом того, что россияне натворили с ядерной энергетикой в Украине, очень важно, что наш голос будет непосредственно присутствовать. Голосование показало, что весь цивилизованный мир - с нами", - отметил Герман Галущенко.
Ранее
Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, которая требует срочного возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины.
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций
россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА
Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину
Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины
На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны
Популярные
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины
Публикации
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Украина требует, чтобы рф немедленно выполнила решение Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС. В случае отказа - будет настаивать на усилении санкций
По словам Галущенко, резолюция фиксирует весь перечень проблемных вопросов, которые накопились во время оккупации ЗАЭС. Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента.
россияне обстреляли кассетными бомбами Грековку на Луганщине - ОВА
Российские войска обстреляли село Грековка в Луганской области четырьмя кассетными бомбами РБК-500, подвергнув опасности пожилую женщину, которая отказалась эвакуироваться.
Писториус призвал прекратить дискуссии об отправке западных войск в Украину
Министр обороны Германии призвал прекратить дебаты о развертывании западных сухопутных войск в Украине, поскольку по его мнению "этого никто не хочет".
Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет
Украинские киберактивисты получили документацию о российских ракетах, включая полный анализ ракеты Х-32 и ее модификаций, что позволило сорвать российские планы уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и спасти жизни украинцев.
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала мужчин в рф на войну против Украины
Индия разоблачила сеть торговли людьми, которая заманивала молодых мужчин в россию фальшивыми обещаниями работы и заставляла их воевать на войне в Украине.
На ВОТ Донетчины "кадыровцы" грабят шахту - "АТЕШ"
Кадыровские войска грабят шахту "Бутовка" в Донецкой области, вырезают медь и вывозят ее на продажу, заставляя своих "рабов" работать по 12-14 часов в сутки.
Зеленский верит и надеется, что замена генералов улучшила ситуацию на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение и надежду, что замена некоторых генералов улучшила ситуацию на поле боя.
Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,3% в феврале с 4,7% в январе, при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,6% в годовом измерении, тогда как цены на коммунальные услуги остались неизменными, а цены на транспорт несколько снизились.
Украина ожидает переговорную рамку от Еврокомиссии уже в марте 2024 года - Шмыгаль
Украина ожидает в марте 2024 года получить от Европейской Комиссии переговорные рамки по вступлению в ЕС. Украинское правительство выполнило необходимые рекомендации.
Президент Украины объяснил, что могло бы изменить ход войны
По словам президента Зеленского, дальнобойное вооружение может изменить ход войны, позволив Украине противостоять российской дальнобойной артиллерии и заставить их отступить с оккупированных территорий.