Україна вимагає, аби рф негайно виконала рішення Ради керуючих МАГАТЕ щодо ЗАЕС. У разі відмови - наполягатиме на посиленні санкцій
Київ • УНН
За словами Галущенка, резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на Запорізькій атомній станції збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту.
Ми вимагаємо від росії негайного виконання вимог резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, а у разі відмови - наполягатимемо на посиленні санкцій. Таку позицію озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль України, передає УНН.
"Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації ЗАЕС. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти і, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на Запорізькій атомній станції збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту", - зазначив очільник Міненерго.
Рада керуючих МАГАТЕ вимагає терміново повернути Запорізьку АЕС під контроль України07.03.24, 23:56 • 27871 перегляд
Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої нашою делегацією резолюції є важливим досягненням.
"У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі - 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ - з нами", - зазначив Герман Галущенко.
Раніше
Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію, яка вимагає термінового повернення Запорізької АЕС під контроль України.