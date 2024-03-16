Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
chernigovЧернигов
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  105993 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  125186 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  126937 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  130040 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112119 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126764 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120145 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128826 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141476 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128441 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Новости по теме
Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

  •  15810 просмотра
В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

  •  14754 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

  •  16158 просмотра
россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

  •  16029 просмотра
Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

  •  17227 просмотра
Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

  •  17753 просмотра
Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

  •  17750 просмотра
Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

  •  19412 просмотра
Греция присоединяется к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины

Греция присоединяется к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины

  •  21496 просмотра
В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью

В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью

  •  21100 просмотра

Популярные

Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  69686 просмотра
Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину

  •  103776 просмотра
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания

В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания

  •  104388 просмотра
ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse

ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse

  •  105150 просмотра
В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе

В ЕС подтвердили, что Украина получит 4,5 млрд евро на следующей неделе

  •  106191 просмотра

Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

  •  145269 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  170747 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  246039 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  279616 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  300678 просмотра

Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

По просьбе Польши Украина приняла излишки электроэнергии, и дефицита не ожидается, есть отключения электроэнергии в Черниговской области, повреждение газопровода в Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов.

Война •   •  15810 просмотра
Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

51-летний мужчина погиб и еще один человек получил ранения в результате российского обстрела Новоселовки Первой в Очеретинской громаде Донецкой области, которую пересекает линия фронта.

Война •   •  14754 просмотра
В Донецкой области враг утром ударил по прифронтовому селу, есть погибший и раненый

На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области еще до начала голосования обозначили высокую явку на "выборах" президента россии.

Война •   •  16158 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, повредив промышленное здание и 3 грузовика, а также 18 раз обстреляли населенные пункты региона за минувшие сутки, ранив одного мирного жителя и повредив жилые дома, школу, предприятие и объекты инфраструктуры.

Война •   •  16029 просмотра
россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Спасатель умер в больнице от ранений, полученных во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта, в результате чего количество погибших возросло до 21, еще более 70 получили ранения.

Война •   •  17227 просмотра
Еще одной жертвой ракетной атаки рф на Одессу стал сотрудник ГСЧС

Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу 15 марта возросло до 21, более 50 человек получили ранения, многие из них в тяжелом состоянии находятся на лечении в больницах.

Война •   •  17753 просмотра
Количество жертв ракетной атаки рф на Одессу возросло до 21

Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

ГУР взломало российскую государственную систему, которая используется для электронного голосования.

Война •   •  17750 просмотра
Киберспециалисты ГУР взломали систему госуслуг рф, через которую проходит голосование на "выборах" - СМИ

Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые использовал российский лимузин Aurus Senat, подаренный путиным, сигнализируя о растущей дружбе между двумя странами.

Новости Мира •   •  19412 просмотра
Ким Чен Ын впервые проехался на подаренном путиным автомобиле

Греция присоединяется к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас посетил Литву, чтобы обсудить участие Греции в коалиции по разминированию Украины, усиление оборонного сотрудничества в рамках ЕС и НАТО, а также пригласить литовские компании к участию в конференции по вопросам оборонной экосистемы в Греции.

Война •   •  21496 просмотра
Греция присоединяется к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины

В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью

россия утверждает, что сбила 8 ракет и 3 беспилотника над белгородской областью на фоне сообщений о повреждениях в белгороде.

Война •   •  21100 просмотра
В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью