Украина приняла излишки электричества из Польши, из-за обстрелов есть отключения света в Черниговской и газа в Харьковской областях

По запросу Польши Украина приняла излишки электроэнергии, дефицита не предвидится. Из-за обстрелов есть обесточивание в Черниговской области, в Харьковской области из-за боевых действий поврежден газопровод, есть потребители без газа. Об этом сообщили в Министерстве энергетики в субботу, пишет УНН.

Генерация

"Вчера на запрос Польши в энергосистему Украины передавалась электроэнергия с 14:30 до 17:00 суммарной величиной 1000 МВт-ч", - сообщили в министерстве в соцсетях.

В аварийный краткосрочный ремонт, как указано, выведен блок ТЭС. "Для покрытия потребностей потребителей задействованы резервы тепло- и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - отметили в ведомстве.

"Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована. Дефицита электроэнергии не предвидится", - говорится в сообщении Минэнерго.

Последствия обстрелов

Как сообщается, в результате неоднократных обстрелов в Черниговской области отключены линии 10 кВ, обесточены сразу более 2 тысяч потребителей.

Шахта, которая обесточивалась в результате боевых действий в Донецкой области, была запитана, работники выведены на поверхность, сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий, как указано, поврежден распределительный газопровод высокого давления в Харьковской области. Без газоснабжения остались более 600 потребителей и коммунально-бытовой объект.

Обесточивание

Из-за технологических нарушений отключалось оборудование на подстанции 330 кВ в прифронтовом регионе в Харьковской области, обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, которые оперативно были запитаны, отметили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки, как указано, прогнозируется импорт электроэнергии - 4241 МВт-ч, также предполагается экспорт - до 2630 МВт-ч.