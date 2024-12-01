Украина получит 52 миллиона евро на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы ЕС

Четыре украинских проекта в рамках программы ЕС получили одобрение финансирования. Речь идет о 52 миллионах евро для развития железной дороги, автомобильных пунктов пропуска, речной информационной службы и поддержки аэронавигации. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Детали

О завершении подписания рантовых соглашений и соответственно одобрения финансирования сообщила Магда Копчинская, генеральный директор директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности, во время своего визита в Киев и проведения диалога в рамках международного транспортного форума. Во время мероприятия представитель Еврокомиссии вручила грантовые соглашения бенефициарам проекта – Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры, АО "Укрзализныця", ГП "Украэрорух" и ГП "Укрводшлях".

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины-Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что получение этих грантов позволяет двигаться в направлении интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

Я хочу поблагодарить конкурсный комитет Программы СEF и Еврокомиссию за согласование проектов. В то же время не могу не отметить, что это исторический момент, когда Украина стала еще на шаг ближе к интеграции с Европейским сообществом - отметил Алексей Кулеба.

В частности, речь идет о следующих инициативах:"

"Интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. 1 этап". Проект предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры;

"Организация транспортных потоков с целью повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния-Молдова-Украина ЧП Галац/Джурджулешти/Рени". Разработанный и представленный проект был совместно с молдавскими и румынскими коллегами. Его реализация позволит обеспечить непрерывность движения между указанными пунктами пропуска;

"Украинская речная информационная служба на р. Дунай-Укррис на р. Дунай". Проект заключается в создании и внедрении речной информационной службы на украинской части г. Дунай, в том числе ее интеграцию в портал EuRIS и CEERIS проекта RIS COMEX, а также обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства и предоставление гармонизированных информационных услуг судам на внутренних водных путях;

"Интегрированная модернизация европейской сети CNS". Фокус проекта-Восстановление аэронавигационной отрасли Украины и дальнейшая модернизация инфраструктуры связи, навигации, наблюдения и аэронавигационной информации.

Напомним

Укрзализныця активно строит первую в Украине евроколею между Чопом и Ужгородом. Уже проложено 3,5 кмз 8,3 км запланированных, работы планируют завершить в этом году.