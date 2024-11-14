Украина ожидает в конце декабря новый транш в размере 1,1 млрд долларов: Шмыгаль раскрыл детали встречи с миссией МВФ

ukenru
Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
14:47 • 30334 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
14:31 • 49932 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
13:19 • 59110 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
12:07 • 70723 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
 • 80503 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 91502 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 93052 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 107793 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 116114 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
 • 140227 просмотра

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Байдена планирует обратиться к Конгрессу относительно помощи Украине в 2025 году

Администрация Байдена планирует обратиться к Конгрессу относительно помощи Украине в 2025 году

 • 35439 просмотра
Минобороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят ВВК

Минобороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят ВВК

 • 45862 просмотра
Из Волновахского района Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми

Из Волновахского района Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми

 • 27294 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

12:32 • 86531 просмотра
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

13:51 • 38789 просмотра
публикации
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

12:32 • 86531 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 120524 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 140227 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 127479 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 132687 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

13:51 • 38789 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 96821 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 100176 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 103872 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 104544 просмотра
Актуальное
Украина ожидает в конце декабря новый транш в размере 1,1 млрд долларов: Шмыгаль раскрыл детали встречи с миссией МВФ

Украина ожидает в конце декабря новый транш в размере 1,1 млрд долларов: Шмыгаль раскрыл детали встречи с миссией МВФ

Киев  •  УНН

 • 4355 просмотра

Read in English

Премьер-министр Украины провел встречу с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем в Киеве. Украина ожидает получить транш в размере 1,1 млрд долларов в конце декабря после выполнения всех структурных маяков.

Сегодня в Киеве Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Главой миссии МВФ в Украине Гэвином Греем, передает УНН.

Детали

На встрече также присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Премьер-министр поблагодарил команду Фонда за продолжение полноценной работы миссии в Киеве, ведь это, по его словам, помогает лучше понимать насущные потребности Украины.

"Мы успешно завершили 5-й пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6-го пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

Миссия МВФ начала работу в Киеве по 6-му пересмотру программы EFF: какие маяки должна выполнить Украина11 нояб. 2024, 20:22 • 53155 просмотров

В этом контексте стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд оценивает очень высоко.

Участники встречи коснулись макрофинансовых вопросов и потребностей нашего государства во внешнем финансировании. Премьер-министр сообщил, что Правительство подготовило проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению: "Понимаем, как будем финансировать ключевые расходы. Имеем здесь надежную поддержку со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС через программу Ukraine Facility, финансирование через инструмент ERA".

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро - Шмыгаль14 нояб. 2024, 15:56 • 6536 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kievКиев