Украина ожидает в конце декабря новый транш в размере 1,1 млрд долларов: Шмыгаль раскрыл детали встречи с миссией МВФ

Сегодня в Киеве Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с миссией Международного валютного фонда во главе с Главой миссии МВФ в Украине Гэвином Греем, передает УНН.

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На встрече также присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Премьер-министр поблагодарил команду Фонда за продолжение полноценной работы миссии в Киеве, ведь это, по его словам, помогает лучше понимать насущные потребности Украины.

"Мы успешно завершили 5-й пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для 6-го пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

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В этом контексте стороны обсудили дальнейшую имплементацию реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд оценивает очень высоко.

Участники встречи коснулись макрофинансовых вопросов и потребностей нашего государства во внешнем финансировании. Премьер-министр сообщил, что Правительство подготовило проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению: "Понимаем, как будем финансировать ключевые расходы. Имеем здесь надежную поддержку со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС через программу Ukraine Facility, финансирование через инструмент ERA".

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