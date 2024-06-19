Украина занимает 2-е место по количеству AI-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы. Всего в Украине функционируют более 240 компаний в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, Украина является домом для таких всемирно известных AI-стартапов, как Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали "единорогами", а три крупнейших украинских AI-стартапа оцениваются в более $14.5 млрд.

За последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5 200 профессионалов. Это сумасшедший показатель. Ожидаем, что это число вырастет на 330% в следующие несколько лет - рассказал Федоров.

Он отметил, что чем больше качественных кадров, тем больше компаний и инновационных AI-решений. Впрочем, чтобы увеличить количество специалистов, по словам Федорова, нужно перезагружать образование. Сейчас в Украине открыто 106 учебных программ по искусственному интеллекту.

Федоров указал, что ключевой шаг для подготовки сильных специалистов - налаживание сотрудничества между университетами и AI-компаниями, чтобы студенты имели доступ к практическим знаниям и опыту.

"Уверен, что Украина сможет овладеть трендом искусственного интеллекта и стать лидером не только в Европе, но и в мире", - заявил Федоров.

Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта