Україна на другому місці за кількістю компаній зі сфери штучного інтелекту в Центральній та Східній Європі
Київ • УНН
Україна посідає друге місце в Центральній та Східній Європі за кількістю AI-компаній. Усього в нас налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту.
Україна посідає 2-ге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. Усього в Україні функціонують понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Про це повідомив у середу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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За словами Федорова, Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали "єдинорогами", а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд.
За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів. Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років
Він наголосив, що чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень. Втім, щоб збільшити кількість спеціалістів, за словами Федорова, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту.
Федоров вказав, що ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів — налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду.
"Впевнений, що Україна зможе опанувати тренд штучного інтелекту і стати лідером не лише в Європі, а й у світі", - заявив Федоров.
Мета ЗСУ - широке впровадження штучного інтелекту24.05.24, 18:03 • 16887 переглядiв