Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение финансирования Службы внешней разведки Украины, чтобы она стала более активной в выполнении ее институциональных задач, и могла противостоять вызовам, которые ставит Россия. Об этом Президент заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Очевидно, что мы не можем противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в частности финансовый. Но украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями. Служба внешней разведки Украины должна стать значительно активнее в выполнении ее институциональных задач. С другой стороны, надежная работа такой организации не может быть дешевой. И это сейчас задача для правительства в целом и Министерства финансов: нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки - расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом под развитие системы внешней разведки. - сказал Президент.

Детали

Зеленский отметил, что аналитический потенциал нашей разведки достаточно высок, поэтому украинское руководство должно добавить ей возможностей оперативных действий. В частности предоставить больше информации, и больше возможностей влияния.

Глава государства также отметил, что россия тратит миллиарды долларов ежегодно на операции в странах их интереса, и это влияние россиян часто направлено против Украины.

Они распространяют хаос, подрывают работу нормальных институтов, вкладываются в дезинформацию, в подкуп общественных и политических лидеров. Это касается разных регионов планеты - чувствительных регионов. Африка, разные части Азии, Европа очень уязвима для дестабилизаций, которые провоцирует и подпитывает путинская система. Америка - и Северная, и Латинская - также является объектом российской разведывательной и хаотизирующей деятельности. Во многом это их влияние работает против нашего государства и нашей защиты. - заявил Зеленский.

Дополнительно

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