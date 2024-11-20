Украина - Албания: послематчевые комментарии, дебют Сыча, предварительные соперники

Вчера сборная Украины минимально переиграла в гостях сборную Албании в рамках заключительного 6-го тура Лиги наций 2020-2025. Эта победа позволила Украине обогнать сборные Албании и Грузии в турнирной таблице, что позволило украинской команде занять второе место в группе, которое позволяет сыграть в плей-офф за выход в Лигу «А», с командой, занявшей третье место с Лиге «А», передает УНН.

Детали

Предварительно, соперниками Украины за повышение в классе могут стать сборные Бельгии, Шотландии, Венгрии и Сербии. Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября (начало - в 13:00 по киевскому времени) в швейцарском Ньоне. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

Украина в матче против албанцев забила уже на 4-ой минуте поединка. Виталий Миколенко прошел по флангу, отдал на Романа Яремчука, который обыгрался с Георгием Судаковым, и получил пас назад. Форвард пробил по воротам, но мяч попал в албанского защитника, однако кожаный удачно отлетел на ногу Александру Зинченко, который пробил точно в угол. После забитого гола, который стал 10-ым для Зинченко, футболист показал футболку с номером «1000».

Момент с футболкой? Это была инициатива всей команды, потому что мы понимаем, какой день сегодня. 1000 дней наши герои защищают наше государство, 1000 дней несокрушимой Украины. Ощущения такие не могу описать то, что внутри меня. Я не представляю даже, когда нахожусь в Англии, как трудно нашим людям на протяжении всего времени. Надеюсь, что мирное небо наступит достаточно скоро. Игра? На первый план выходил результат и мы его достигли, будем бороться за Лигу «А». Конечно было много ответственности на нас, во первых из-за игры против Грузии. Мы чувствовали нагрузку, но главное, что мы победили - прокомментировал эпизод после поединка.

Уже через 3 минуты Роман Яремчук забил свой 17 гол за сборную, после скидки головой Ефима Конопли.

Мы начали игру достаточно активно, играли в наш футбол и заставили Албанию ошибаться. Не могу сказать, что Албания была не настроена, нет. Это мы продемонстрировали, что у нас совсем другой уровень. Это заставило нас хорошо играть, и мы смогли сегодня выиграть - прокомментировал игру Яремчук.

Главный тренер Сергей Ребров после поединка заявил, что игра была очень тяжелая.

«У нас была очень тяжелая группа, все команды выступали на Евро-2024. Я благодарен игрокам за то, что мы вышли в плей-офф, это было очень трудно. Сборная Албании при поддержке болельщиков во втором тайме показала свою силу.

Очень хорошо, что мы удержали такой счет. У нас была очень ровная группа, все команды высокого уровня. Поэтому борьба велась до последнего тура. Я не считаю, что все наши неудачи были по игре.

Была равная борьба, даже тот же первый матч против Албании. Были моменты и у нас, и у соперника. Очень важно, что сегодня на решающую игру ребята вышли с совсем другим настроем и показали нашу силу», - отметил Ребров.

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В середине первого тайма правый защитник Ефим Конопля неудачно приземлился на ногу, но смог продолжить игру, после оказанной врачами помощи. Но уже на 76-ой минуте Ребров заменил Коноплю. Вместо защитника донецкого «Шахтера» дебютировал защитник «Руха» Алексей Сыч.

Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную, был довызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне - прокомментировал Ребров дебют Сыча.

Сам Сыч заявил, что его выход на поле стал довольно неожиданным для него.

«Выход на поле? Это произошло довольно неожиданно для меня. Эмоции просто невероятные. Думаю, что для каждого игрока является мечтой дебютировать за главную команду. У меня эта мечта осуществилась - спасибо тренеру и команде, что мне доверились. Было трудно. При счете 2:1 нужно было сохранить эту победу. Ребята, вся команда, отдали все силы, чтобы победить», - сказал Сыч.

Напомним,

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