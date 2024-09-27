Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Бывший первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава подал иск в суд с требованием признать приказ о его увольнении незаконным. Об этом он сообщил на своей фб-странице, передает УНН.

Он в очередной раз назвал свое увольнение из НАБУ «незаконным и заказным» и заявил, что об этом свидетельствуют многочисленные нарушения во время служебного расследования. В частности, по его словам, расследование в отношении государственных служащих, отнесенных к должностям категории «А» должны проводиться Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, состав которой утверждается Кабмином, а не дисциплинарной комиссией НАБУ.

«Так что вывод Дисциплинарной комиссии НАБУ в отношении меня является таким, что вынесено ненадлежащим органом. И мое увольнение на основании такого заключения - противоправное», - отметил Углава.

Он также отметил, что директор НАБУ Семен Кривонос не имел права его увольнять.

«Во-первых, из-за конфликта интересов, преследования личных целей и из-за давления на него со стороны заинтересованных лиц, а во-вторых, из-за наличия у меня статуса обличителя», - подчеркнул бывший заместитель директора НАБУ.

По его словам, антикоррупционное бюро «скрывает» от него и его адвокатов материалы и заключение дисциплинарной комиссии, в частности протокол о распределении голосов.

«Следовательно, мои требования неизменны - отмена незаконных, вынесенных с нарушением процедур, результатов расследования, которые стали основанием для моего увольнения. Точку в этой дискуссии должен поставить суд», - подчеркнул Углава.

Гизо Углава более 9 лет занимал должность первого заместителя директора НАБУ. 3 сентября 2024 года его уволили из бюро, официальным основанием стало нарушение присяги госслужащего и правил этического поведения.

Стоит отметить, что за несколько месяцев перед увольнением он успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами.

Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку. А также он обратился с заявлением в Национальное агентство по предотвращению коррупции на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Тогда еще действующий заместитель директора НАБУ неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Добавим

Заявления о необъективности и политической ангажированности НАБУ неоднократно уже звучали, однако антикоррупционеры на них не обращали внимание.

Наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической заангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также обеспокоенность по поводу нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине. .