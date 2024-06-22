Удары захватчиков нанесли ущерб инфраструктуре в Днепропетровской области, пострадавших нет

На Днепропетровщине из-за ударов террористического соседа была повреждена инфраструктура, однако люди не пострадали. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В ночь на сегодня агрессор продолжил активные действия на территории Днепропетровщины, применяя дроны-камикадзе и артиллерию. Атака охватила райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины.

К счастью, ни один человек не пострадал в результате обстрелов.

По уточненной информации, в результате вчерашней ракетной атаки на Кривой Рог были повреждены окна 3 учебных заведений, а также складские помещения десятка частных предприятий. Офис одного из предприятий получил значительные повреждения, а легковое авто было частично уничтожено.

На Днепропетровщине будут судить участников нарко группировки, зарабатывавшей до 10 млн грн в месяц