Удари загарбників завдали шкоди інфраструктурі в Дніпропетровській області, постраждалих немає
Київ • УНН
Інфраструктура була пошкоджена, але ніхто не постраждав в результаті ударів рф по Дніпропетровській області України.
На Дніпропетровщині через удари терористичного сусіда було пошкоджено інфраструктуру, однак люди не постраждали. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У ніч на сьогодні агресор продовжив активні дії на території Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Атака охопила райцентр, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади.
На щастя, жодна людина не постраждала внаслідок обстрілів.
За уточненою інформацією, внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Кривий Ріг були пошкоджені вікна 3 навчальних закладів, а також складські приміщення десятка приватних підприємств. Офіс одного з підприємств отримав значні пошкодження, а легкове авто було частково знищене.
На Дніпропетровщині судитимуть учасників наркоугруповання, що заробляло до 10 млн грн на місяць22.06.24, 04:34 • 21458 переглядiв