Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Украинские удары по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения. Об этом говорится в сводке разведки, которую обнародовало Минобороны Британии, передает УНН.

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Британская разведка отмечает, что и паромы почти точно были основным способом железнодорожной перевозки российского топлива и боеприпасов в Крым, учитывая строгие меры безопасности на Керченском мосту.

Аналитики Минобороны Британии считают, что этот удар почти точно создал временные перебои в логистике для нужд российской армии и, возможно, также поставки горючего в Крым.

россии почти точно придется как можно скорее заменить железнодорожный паром, что, вероятно, повлияет на ее более широкие логистические операции в море, или же ей придется рисковать ослаблением мер безопасности и использовать железнодорожный мост для перевозки горючего и взрывоопасных грузов. Украинский удар по паромным переправам и последующий удар по нефтебазе неподалеку снова освещает уязвимость Керченского пролива, несмотря на значительные инвестиции россии в меры безопасности и противовоздушную оборону, - говорится в сообщении.

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