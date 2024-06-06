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Удари по Керченській поромній переправі ускладнили логістику армії рф - британська розвідка

Удари по Керченській поромній переправі ускладнили логістику армії рф - британська розвідка

Київ • УНН

 • 21609 перегляди

Українські удари по поромній переправі поблизу Керчі в окупованому Криму серйозно ускладнили російську логістику і військові поставки, змусивши росію шукати альтернативні способи транспортування.

Українські удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення. Про це йдеться у зведенні розвідки, яке оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі

Британська розвідка зазначає, що ці пороми майже точно були основним способом залізничного перевезення російського пального та боєприпасів до Криму, з огляду на суворі заходи безпеки на Керченському мосту.

Аналітики Міноборони Британії вважають, що цей удар майже точно створив тимчасові перебої у логістиці для потреб російської армії та, можливо, також постачання пального до Криму.

росії майже точно доведеться якнайшвидше замінити залізничний пором, що, ймовірно, вплине на її ширші логістичні операції у морі, або ж їй доведеться ризикувати послабленням заходів безпеки і використовувати залізничний міст для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів. Український удар по поромних переправах і подальший удар по нафтобазі неподалік знову підсвітлює вразливість Керченської протоки, попри значні інвестиції росії у заходи безпеки та та протиповітряну оборону,

- йдеться у повідомленні.

"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі31.05.24, 15:31 • 101211 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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