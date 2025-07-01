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Удар рф по Днепропетровской области: враг предварительно атаковал двумя баллистическими "Искандерами" - Силы обороны

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Сегодня в 9:15 утра российские войска атаковали Днепропетровщину, предварительно, двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М». В результате удара разрушен дом культуры, два магазина и повреждены частные дома, есть пострадавшие и погибшие.

Удар рф по Днепропетровской области: враг предварительно атаковал двумя баллистическими "Искандерами" - Силы обороны

В Днепропетровской области российские войска сегодня нанесли ракетный удар, предварительно, двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М", сообщили во вторник в Силах обороны Юга Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Сил обороны Юга Украины, враг нанес ракетный удар сегодня, 1 июля, в 9.15.

"Предварительно, были применены две баллистические ракеты, вероятно, типа "Искандер-М". В результате удара разрушен дом культуры, два магазина и повреждены частные дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди местного населения", - сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Детали, как указано, уточняются.

Ракетная атака рф на Каменский район привела к жертвам - ОВА01.07.25, 10:47 • 910 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
9К720 Искандер
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