Ракетная атака рф на Каменский район привела к жертвам - ОВА
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области зафиксирована ракетная атака. В результате нападения есть погибшие и раненые лица.
В Днепропетровской области из-за утренней ракетной атаки российских войск на Каменский район есть погибшие и раненые, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые
Подробности, по его словам, позже.
Враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области - ОВА01.07.25, 09:42 • 847 просмотров