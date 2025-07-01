Ракетная атака рф на Каменский район привела к жертвам - ОВА

В Днепропетровской области из-за утренней ракетной атаки российских войск на Каменский район есть погибшие и раненые, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые - написал Лысак.

Подробности, по его словам, позже.

Враг нанес ракетный удар по Днепропетровской области - ОВА